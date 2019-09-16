شرطة ديالى تنفذ عملية امنية في ناحية مندلي لملاحقة فلول داعش الارهابية

2019/09/16 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة ديالى،اليوم الاثنين، تنفيذ عملية امنية في ناحية مندلي لملاحقة فلول داعش الارهابية شرق المحافظة.

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