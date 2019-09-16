بحث فلكي جديد يكشف “عمر الكون الحقيقي”

2019/09/16 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداديفترض أن يكون عمر الأرض نحو 13.7 مليار عام تقريبا، وفق كثير من الدراسات السابقة، لكن دراسة جديدة خلصت إلى أن عمر الأرض أقل من ذلك.

ووفقا لوكالة “أسوشيتد برس”، فقد اعتمد باحثون ألمان في معهد “ماكس بلانك” حسابات مختلفة، اتخذت مقاربات متفاوتة لمعرفة عمر الكون الحقيقي.

وقال الباحثون إن التقنيات المختلفة في حساب عمر الكون أدت إلى تقديرات غير دقيقة في السابق.

واعتمد العلماء في تحديد عمر الكون على “قانون هابل”، الذي يعبر عن معدل توسع الكون بالسرعة.

لكن الباحثين الفلكيين في معهد “ماكس بلانك” يقولون إن هناك خطأ في هذه الحسابات، قائلين إن الأمر يتطلب معيارا آخر من أجل تحويل المسافات النسبية إلى مسافات مطلقة.

وخلص الباحثون إلى أن عمر الكون هو 11.4 مليار سنة، وليس 13.7 مليار سنة كما كان سائدا في السابق.

واستند الباحثون في نتائجهم هذه إلى أن سرعة توسع الكون تصل إلى 82.4 كيلومتر في ثانية وليس 70 كيلومتر في الثانية، كما كان العلماء يعتقدون في السابق.

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