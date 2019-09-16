2019/09/16 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رياض البدران ان مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات قرر منح اجازة التأسيس لـ {حزب العدل والاصلاح العراقي} لايفائه بالشروط الموضوعية والشكلية التي استوجبها قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36 لسنة 2015.وقال البدران في بيان تلقتة وكالة صدى الاعلام نسخة منه، ان “مجلس المفوضين يواصل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تمنح إجازة تأسيس لحزب العدل والاصلاح العراقي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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