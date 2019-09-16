عبد المهدي يمنح وزير الصحة اجازة مفتوحة ويرفض استقالته

2019/09/16 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلن رئيس لجنة الصحة النيابية قتيبة الجبوري، الاثنين، عن رفض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالة وزير الصحة علاء العلوان، مؤكدا أنه قام بمنحه اجازة مفتوحة.

وقال الجبوري في تصريحات متلفزة ، تابعتها “كلكامش برس”، إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يقبل استقالة وزير الصحة علاء العلوان ومنحه إجازة مفتوحة”، مبينا أن “استقالة وزير الصحة هي الثالثة خلال تسلمه منصبه بسبب الضغوط”.

وأضاف، أنه “طالبنا رئيس الوزراء بعدم قبول الاستقالة لكن وزير الصحة نشرها عبر مواقع التواصل”، لافتا إلى أن “التدخلات السياسية والمصالح الحزبية مهيمنة على الحكومة وتتدخل بعملها”.

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