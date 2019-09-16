2019/09/16 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك / خطوة برس كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة اليوم الاثنين عن ضبط صكوك حُرِّرَت وصُرِفَت لغير مستحقيها عن طريق التزوير من قبل لجنة توزيع الصكوك في سايلو الرياض في كركوك.وأشارت الدائرة في معرض حديثها عن عملية الضبط التي نفذتها بناءً على مذكرة قضائية صادرة عن قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة في كركوك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تضبط صكوكاً لمبالغ حنطة مسوقة صُرِفَت لغير مستحقيها بكركوك وكالة خطوة برس.

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