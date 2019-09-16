2019/09/16 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلنت امانة بغداد اليوم الاثنين عن حملة لازالة التجاوزات جنوبي بغدادالعاصمة.وأكد بيان للأمانة تلقت “خطوة برس” نسخة منه “قيام ملاكاتها في بلدية الدورة بحملة ازالت خلالها عددا من التجاوزات ضمن شارع اليمامة في حي الصحة”.وأضاف أن “الحملة تضمنت ازالة عدد من المسقفات والاكشاك والمحال المتجاوزة بعد إنذارهم في وقت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمانة تزيل تجاوزات جنوبي العاصمة وكالة خطوة برس.

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