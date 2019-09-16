شركة بريطانية تتعاقد لتطوير معمل سكر ميسان

2019/09/16 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت الشركة العامة للمنتوجات الغذائية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، مع شركة INTER OiI البريطانية آفاق التعاون المشترك لرفع مستوى الانتاج وتحسين نوعيته وتبادل الخبرات.وقال مصدر مخول في الشركة في تصريح للمكتب الاعلامي وبحسب بيان تلقت وكالة صدى الاعلام نسخة منه، إن “رئيس مجموعة أنتر أويل والوفد المرافق له اجرى زيارة الى الشركة

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