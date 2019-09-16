2019/09/16 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم القوات اليمنية: نؤكد للنظام السعودي أن يدنا الطولى تستطيع الوصول إلى أى مكان نريد وفي الوقت الذي نحدده هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/16 | 10:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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