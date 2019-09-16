2019/09/16 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

كشفت شركة سوني اليابانية عن شاشة تلفزيون سينمائية ضخمة تطرحها بثمن لا يقل ضخامة يبلغ 5.8 ملايين دولار، لكن الثمن الخيالي لهذه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسعر تجاوز الستة مليون دولار.. سوني تكشف عن تلفزيونها العملاق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسعر تجاوز الستة مليون دولار.. سوني تكشف عن تلفزيونها العملاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).