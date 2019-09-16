الدولار يستقر امام الدينار العراقي

2019/09/16 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الأثنين، استقراراً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.

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