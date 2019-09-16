2019/09/16 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القوات المسلحة اليمنية تكشف نوع الطائرات التي نفذت عملية توازن الردع الثانية

اكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان عملية

توازن الردع الثانية التى استهدفت مصفاتى بقيق وخريص تم تنفيذها

بعدد من أنواع الطائرات والتى تعمل بمحركات مختلفة وجديدة مابين عادي

ونفاث. نحذر الشركات والأجانب من التواجد فى المعامل التى نالتها

ضرباتنا لانها لاتزال تحت مرمانا وقد يطالها الاستهداف فى اى

لحظه نؤكد للنظام السعودي أن يدنا الطولي تستطيع الوصول إلى أى مكان نريد

وفى والوقت الذى نحدده وان عليه ان يراجع حساباته ويوقف عدوانه وحصاره

على اليمن.

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