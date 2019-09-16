كربلاء:الصحفيون يجتمعون في مقر النقابة بسبب نقل بعض الفضائيات اخبار كاذبة خلال زيارة عاشوراء

2019/09/16 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء (توفيق الحبالي) في اجتماع عقده في مقر النقابه ان تضحيات، الصحفيين العراقيين والدفاع عن الوطن جعلت من الاسرة الصحفية العراقية احد اعمدة النصر المبين.وشدد الحبالي بحضور جمع من الإعلامين والصحفين في مقر النقابه يجب أن تكون الكلمه والصوره صادقه حتى تكون مصداقيه بين الحدث والرصد الخبري.

واعلن الحبالي في كلمته عن برامج النقابة وبعض النقاط في القريب العاجل لتطوير مهنية العمل الصحفي في مختلف الميادين مؤكدا ان عطاءات الصحفيين وتضحياتهم تملي علينا بذل كل جهد ممكن من اجل خدمة العمل الصحفي وايجاد المناخات الملائمة لعمل الصحفيين بكل حرية وعدم تكميم الافواه.

واضاف ان النقابة تراقب بعض الأمور التي تسيئ للأسرة الصحفيه من قبل بعض الأشخاص والمحسوبين على الأسره الصحفيه والغير مهني في نقل الخبر أو الرصد الخبري، من خلال استغلال بعض الأحداث لمصلحة الشخصية وسيتم ردع بعض ممن يستغل عاطفة الشارع، العراقي على حساب أموره الشخصيه.

قيس محمد النجار

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