العتبة الحسينية تمنح إمتيازات خاصة لذوي شهداء ركضة طويريج

2019/09/16 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت العتبة الحسينية المقدسة في كربلاء، إمتيازات خاصة لذوي شهداء عزاء ركضة طويريج.وشملت الامتيازات “عمل جدارية بأسماء الشهداء في الحرم الحسيني على جانبي باب الرجاء اليمنى واليسرى في الموقع الذي فاضت فيه ارواحهم الطاهرة الى بارئها، وصرف منحة بـ 10 ملايين دينار لكل عائلة شهيد”.كما تقرر “صرف راتب شهري ثابت لعائلة الشهيد يتناسب مقداره مع

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