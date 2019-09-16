بالفيديو.. نائب يوثق استيلاء ما اسماهم بالعصابات على أراض سكنية وسط بغداد

2019/09/16 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نشر النائب كاظم الصيادي، شريطا مسجلا، يوثق سيطرة ما اسماهم بالعصابات على قطع اراض قرب جسر أبو طابقين مجاور لنهر دجلة وتسمى المنطقة (زراعي ابو طيارة”.وطالب الصيادي، رئيس الوزراء ومديرية بلدية بغداد بأن تخرج على هذه المناطق مثلما قامت بتهديم بيوت الفقراء تهدم بيوت الحرامية.[…]

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