2019/09/16 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للحشد حصل عليه موقع "الغدير"، انه" شاركت قطعات اللواء الثاني في الحشد الشعبي، ضمن عمليات إرادة النصر الخامسة في محور بادية النجف وصولاً الى الشريط الحدوي مع السعودية".واضاف، ان" قطعات من الحشد الشعبي والجيش العراقي والشرطة الاتحادية باشرت اليوم 16 أيلول 2019 بعمليات إرادة النصر الخامسة لتفتيش وتأمين صحراء الأنبار جنوب الطريق الدولي المحاذي مع محافظتي كربلاء والنجف إلى الحدود السعودية العراقية".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يعلن عن اطلاق عملية إرادة النصر الخامسة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يعلن عن اطلاق عملية إرادة النصر الخامسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).