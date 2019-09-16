المفوضية تمنح اجازة تأسيسية لحزب جديد

2019/09/16 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال البدران في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" مجلس المفوضين يواصل النظر في طلبات تسجيل الاحزاب التي استكملت اجراءات التسجيل لغرض منحها اجازة التأسيس داعيا الاحزاب السياسية التي لم تستكمل اجراءاتها الى الاسراع في استكمال متطلبات التسجيل لغرض منحها اجازة التأسيس".واضاف، ان" الموافقة اتت بعد الإيفاء بالشروط الموضوعية والشكلية التي ستوجبها قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36 لسنة 2015.

انتهى..م.م

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