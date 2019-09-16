اعتقال عدد من المتهمين بجرائم الارهاب والسرقة والقتل ببغداد

2019/09/16 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، القاء القبض على عدد من المتهمين بجرائم الإرهاب والسرقة والمتاجرة بالمواد المخدرة والقتل في مناطق متفرقة من العاصمة.

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