أعواد الأذن القطنية 5 استخدامات قد لا تخطر على بالك

2019/09/16 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينصح كثير من الأطباء بعدم استخدام الأعواد القطنية في تنظيف الأذنين، وإذا كان الأمر كذلك فقد ابتكر كثيرون استخدامات عدة لهذا المنتج، قد لا تخطر على بال الكثيرين.وعلى الرغم من أن كثيرين لا يأخذون بنصيحة الأطباء، ويواصلون تنظيف آذانهم باستخدام الأعواد القطنية، يفضل آخرون استخدامها في أمور أخرى، نذكر هنا 9 منها.مزيل لمكياج العينتغمس كثير

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