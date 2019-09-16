2019/09/16 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت قطعات اللواء الثاني في الحشد الشعبي، الاثنين، ضمن عمليات إرادة النصر الخامسة في محور بادية النجف وصولاً الى الشريط الحدوي مع السعودية.هذا وشرعت قطعات مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي والشرطة الاتحادية اليوم 16 أيلول 2019 بعمليات إرادة النصر الخامسة لتفتيش وتأمين صحراء الأنبار جنوب الطريق الدولي المحاذي مع محافظتي كربلاء والنجف إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مشاركة قطعات اللواء الثاني بالحشد ضمن عمليات إرادة النصر الخامسة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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