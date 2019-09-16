«ميثاق شرف» صحافي في العراق لتقاسم عوائد الإعلان الحكومي بـ«إنصاف»

2019/09/16 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد غالبية أصحاب الصحف الورقية في العراق، أن الإعلان الحكومي، الذي يمثل المصدر الوحيد تقريبا لتمويل الصحف الورقية، لا يوزع بطريقة عادلة

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