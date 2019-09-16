English | كوردى

شاهد بالفيديو.. مراسلتنا: لم يصدر أي تصريح رسمي حول خبر اقالة محافظ الديوانية


شاهد بالفيديو.. مراسلتنا: لم يصدر أي تصريح رسمي حول خبر اقالة محافظ الديوانية
2019/09/16 | 10:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: FfNkyCDYCRc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلتنا: لم يصدر أي تصريح رسمي حول خبر اقالة محافظ الديوانية) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلتنا: لم يصدر أي تصريح رسمي حول خبر اقالة محافظ الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).

كامل التفاصيل في: قناة العهد ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا