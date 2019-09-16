2019/09/16 | 10:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوار اخر | حكومة عبد المهدي مفترق ام جمع شتات | مع احمد الحلو) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: yzdl0MZEVos
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوار اخر | حكومة عبد المهدي مفترق ام جمع شتات | مع احمد الحلو) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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