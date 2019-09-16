حملة لإزالة التجاوزات في الدورة جنوبي العاصمة

2019/09/16 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت أمانة بغداد، عن حملة لإزالة التجاوزات في منطقة الدورة جنوبي العاصمة.

وذكر بيان للأمانة وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “ملاكات بلدية الدورة قامت بحملة إزالت خلالها عدد من التجاوزات ضمن شارع اليمامة في حي الصحة”.

وأضاف ان “الحملة تضمنت إزالة عدد من المسقفات والاكشاك والمحال المتجاوزة وبعد إنذارهم في وقت سابق”.

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