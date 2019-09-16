اميركا أب ينتحر يوم زفاف ابنته بطريقة غريبة

2019/09/16 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتحر جون إيفانز وهو أب لثلاث فتيات، يبلغ من العمر 59 عاما، بتفجير منزله في مدينة بيتسبيرغ بولاية بنسلفانيا الأميركية، في يوم زفاف ابنته، حسبما ذكرت صحيفة بريطانية.وبحسب ما ذكرته الشرطة، فإن الأب المنتحر أشعل النيران في المنزل بعدما ألقى بالغاز في جميع أركانه، فتحطم المنزل بالكامل، وتحول لقنبلة مكبرة، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.وبعد

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