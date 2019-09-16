تحذيرات نيابية من أزمة اقتصادية تضرب البلد والحديث عن تأثير تخفيض سمات الدخول للعراق

2019/09/16 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كشفت عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي عن كتلة سائرون النيابية أنعام الخزاعي، الإثنين، عن معدلات انخفاض حاد في ايرادات الدولة النفطية وغير النفطية، محذرةً من احتمال حدوث أزمة اقتصادية خانقة.وقالت الخزاعي في بيان حصل عليه “يس عراق”، إنه “على عكس ما جاء في البرنامج الحكومي الذي ركز المحور الرابع منه […]

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