2019/09/16 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض مهاجم منتخبنا الوطني ولاعب فريق الدحيل القطري الى اصابة خلال مباراة فريقه امام الريان ضمن الجولة الثالثة من دوري نجوم قطر .وقال مدرب الدحيل روي فاريا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق مساء امس الاحد إن” مهند لاعب جديد حتى الان ويحتاج للمزيد من الوقت للتأقلم مع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميمي يخرج مصابا امام الريان وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميمي يخرج مصابا امام الريان) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميمي يخرج مصابا امام الريان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).