العراق‭ ‬بين‭ ‬بايدن‭ ‬وترامب

2019/09/16 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬السابق‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الى‭ ‬سؤال‭ ‬مباشر‭ ‬عن‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬المناظرة‭ ‬الرئاسية‭ ‬بين‭ ‬المرشحين‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬للرئاسة‭ ‬قبل‭ ‬ايام‭.‬بايدن‭

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