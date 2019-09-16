2019/09/16 | 10:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعرض نائب الرئيس الاميركي السابق جو بايدن الى سؤال مباشر عن العراق في المناظرة الرئاسية بين المرشحين الديمقراطيين للرئاسة قبل ايام.
بايدن
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بايدن
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق بين بايدن وترامب) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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