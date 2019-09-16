2019/09/16 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق نسخة جديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا خلال ساعات من الآن بوجود كل الكبار ومن ضمنهم برشلونة وريال مدريد وإنتر ويوفنتوس وبايرن ميونخ وبروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان وغيرهم.وكعادة دوري أبطال أوروبا نجد أن البطولة دومًا ما تمنحنا مواجهات قوية بين الفرق وبعضها البعض ونجوم هذه الأندية، وأحيانًا بين نجومًا كبيرة في الكرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 10 نجوم يواجهون فرقهم السابقة في دوري أبطال أوروبا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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