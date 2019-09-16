وزارة النفط الهندية: أرامكو السعودية أكدت عدم حدوث أي نقص في الإمدادات لشركات التكرير بالهند

2019/09/16 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت وزارة النفط الهندية، الاثنين، إن أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، أبلغت شركات التكرير الهندية أنه لن يكون هناك نقص في الإمدادات، وذلك بعد هجمات على منشآت نفط خام سعودية يوم السبت.

وأضافت الوزارة أنها تراقب الوضع عن كثب وأنها تجري محادثات مع شركات تكرير هندية وأرامكو السعودية.

والسعودية أكبر مورد نفط للهند بعد العراق.



وفي الفترة من كانون الثاني إلى تموز، وردت 788 ألفا و200 برميل يوميا من النفط إلى الهند.

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