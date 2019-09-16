ائتلاف المالكي يتوعد كردستان بـ”وقفةجادة لحين انصياعها للدستور”

2019/09/16 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادوصف النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، الاثنين، لقاء الحكومة الإتحادية ووفد حكومة إقليم كردستان بـ”غير المثمر”.

وأشار البعيجي إلى أن “جميع الحوارات واللقاءات السابقة لم تخرج بأي نتيجة تذكر ولا تعدو عن كونها مشاهد إعلامية تلتقط فيها صور المتحاورين”.

واضاف أن” كردستان تتحكم بالمنافذ الحدودية في الاقليم ووارداتها ، ومع ذلك تستلم حصة في الموازنة الاتحادية بمباركة من حكومة الاتحادية من دون أن تُسلم أي مستحقات لبغداد ولا تؤدي الإلتزامات المالية والإتفاقات”.

وتابع :” الإقليم يصر على نهب ثروات محافظاتنا المنتجة للنفط وأخذ أكثر من إستحقاقه بالمناصب الوزارية والتنفيذية”، مشيراً بأن” الحكومة صامتة تجاه هذه الممارسات التي بدأت تثير السخط والإستياء في الشارع العراقي”.

وشدد على” رفضه لممارسات الاقليم”،لافتاً الى”وقفة جادة ضد حكومة كردستان لحين انصياعها للدستور وتأدية كامل المستحقات والا لن تحصل على (دينار واحد) من الموازنات الإتحادية القادمة.

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