كريستيانو رونالدو يستعد بشكل خاص لأتلتيكو مدريد

2019/09/16 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، الاستعداد بشكل خاص لموقعة أتلتيكو مدريد، المقررة الأربعاء المقبل في مستهل دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، على ملعب واندا متروبوليتانو.ونشر رونالدو عبر حسابه على “إنستجرام”، مقطع فيديو وهو يتدرب بشكل منفرد، في صالة الألعاب الرياضية، بعد يوم واحد من مواجهة فيورنتينا، التي انتهت بالتعادل السلبي في الكالتشيو.جدير بالذكر أن الفريقين

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