مفوضية الانتخابات تمنح اجازة تأسيس لحزب العدل والاصلاح العراقي

2019/09/16 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات منح اجازة التأسيس لـ (حزب العدل والاصلاح العراقي) لايفائه بالشروط الموضوعية والشكلية التي استوجبها قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) لسنة 2015.وقال عضو مجلس المفوضين الناطق الرسمي باسم المفوضيةرياض البدران في بيان :” ان مجلس المفوضين يواصل النظر في طلبات تسجيل الاحزاب التي استكملت اجراءات التسجيل لغرض منحها […]

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