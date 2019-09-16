الرافدين: إقبال واسع على سلفة الـ25 مليون

2019/09/16 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلن مصرف الرافدين اليوم الاثنين ان التقديم على سلفة 25 مليون دينار لموظفي الدولة يجري بانسيابية عالية وإقبال واسع لها.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “منح سلفة الـ25 مليونا تكون حصرا لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف وحصولهم على بطاقة الماستر كارد”، مشيرا الى

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