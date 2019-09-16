الدولار ينخفض والذهب يقفز في الأسواق العالمية بعد استهداف أرامكو

2019/09/16 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

انخفضت قيمة الدولار، اليوم الاثنين، مع ارتفاع أسعار الملاذات الآمنة مثل الذهب، بعد هجوم على منشآت نفطية سعودية أعاقت إمدادات النفط العالمية، وزادت التوترات في الشرق الأوسط.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، 98.20 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد تراجع بنسبة 0.05%.

فيما قفز الذهب بنسبة 1% إذ أدى الهجوم للعزوف عن المخاطرة وعزز الطلب على المعدن النفيس، وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 1503.60 دولار للأونصة، في حين زاد الذهب في العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.8% إلى 1511.40 دولار للأونصة.

وقال جيفري هالي المحلل في شركة "أواندا" إن "الهجمات على منشآت نفط سعودية أدت إلى تحول الاهتمام من الأسهم إلى الملاذات الآمنة"، مضيفا أنه مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وآمال بتبني المزيد من إجراءات التحفيز من بنوك مركزية كبيرة فإن الهدف التالي للذهب سيكون 1530 دولارا.

وكانت شركة "أرامكو" السعودية قد قالت، في وقت سابق، إن الهجمات خفضت إنتاج النفط بنحو 5.7 مليون برميل يوميا، ولم تقدم الشركة إطارا زمنيا لاستئناف الإنتاج بالكامل.

وقال مصدر مطلع، لوكالة "رويترز"، إن العودة إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة قد تستغرق أسابيع، وأشار إلى أن صادرات السعودية من النفط ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع إذ تستخدم المملكة المخزونات من منشآتها الكبرى.

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