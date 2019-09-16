نتنياهو يتعهد بضم المناطق اليهودية في الخليل لإسرائيل

2019/09/16 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه يعتزم في حال فوزه بانتخابات الكنيست غدا الثلاثاء، ضم مستوطنة "كريات أربع" و"المناطق اليهودية" في الخليل.

وسبقه رئيس الكنيست الإسرائيلي والعضو في حزب الليكود يولي إدلشتاين، في الدعوة إلى ضم الخليل إلى إسرائيل، وتحويلها إلى "مدينة إسرائيلية بالكامل".

وتأتي هذا التصريحات في محاولة من نتنياهو وأنصاره لجذب أكبر عدد ممكن من أصوات المعسكر اليميني عشية الانتخابات، وذلك بعد وعود نتنياهو في الأيام الأخير بضم غور الأردن وجميع المستوطنات العبرية في الضفة الغربية المحتلة.

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