2019/09/16 | 11:29

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مستشار الحكومة الاقتصادي: ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 87 مليار دولار

بغداد -

كلمة

كشف مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عادل

عبد المهدي، يوم الاثنين، عن ارتفاع احتياطي العراق النقدي الى 87

مليار دولار، مؤكدا وجود فائض سيولة قدره 13 مليار دولار.

وقال صالح في تصريح اوردته صحيفة "الصباح" شبة الرسمية إن "احتياطي

البنك المركزي الى جانب احتياطي الحكومة يصل الى 87 مليار دولار،

وهذا امر إيجابي جدا يعطي صمودًا كبيرًا للدولة في أصعب الظروف".

وأضاف، أن "العراق في الربع الأخير من العام سجل فائض سيولة يتراوح

ما بين 12 – 13 مليار دولار".

واوضح ان "وفرة انتاج المحاصيل الاستراتيجية وتغطية الطلب المحلي

وفر الموازنة العامة الاتحادية مبلغ 10 ترليونات دينار كانت تخصص

لاستيرادها من الأسواق العالمية، وستدور هذه الأموال داخل مفاصل

الاقتصاد الوطني لتنشيط مفاصلة".

وبين صالح، ان "المالية العامة تصرف وفق أولويات، وان وزارة المالية

تحكم السيطرة على المصروفات، وتدرك الأمر المهم الذي يجب ان يصرف

له".

واشار إلى أن "العجز المالي الذي يتم الحديث عنه افتراضي وليس

واقعياً، اذ تقدم الوزارات متطلبات كثيرة يتم الأخذ بالمهم والمطلوب

وتحدد أهمية الصرف وفق الوضع المالي".

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