بالوثائق.. الياسري يخاطب البرلمان بشأن مشروع أستثمار مقبرة النجف النموذجية

2019/09/16 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق بالفيديو..نائب يوثق استيلاء ما اسماهم بالعصابات على أراض سكنية وسط بغداد

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