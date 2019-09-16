مع حفظ حقوق موظفيه..الكعبي :ماضون بإقرار قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين

2019/09/16 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب،حسن الكعبي، الاثنين ،على مضي المجلس بإقرار مقترح قانون الغاء المفتشين العموميين ،مؤكدا على حفظ جميع حقوق موظفي هذه المكاتب .

وقال الكعبي في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه إن ” مجلس النواب ماضٍ بالغاء مكاتب المفتشين العمومين “،مؤكداً على “حفظ حقوق الموظفين (الملاك والعقود والاجراء إضافة إلى المنسبين ) في مكاتب المفتيشن العمومين”.

وتابع “لايمكن المساس بحقوقهم أو امتيازاتهم بعد محاولة البعض اثارة الموضوع وطرحه على انه استهداف شخصي لهذه الشريحة” .

ويذكر ان موظفي مكاتب المفتشين العموميين قد نظموا تظاهرة قرب مبنى البرلمان احتجاجاً على اصرار بعض النواب بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين.

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