بينها الخس والطماطم.. المنافذ تحرق 4 اطنان من الخضروات بزرباطية

2019/09/16 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واضاف، ان" هذه الاجراءات تأتي بغية حماية المنتج المحلي وحسب الروزنامة الزراعية الصادرة من وزارة الزراعة في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط".واشار الى انه" عملية الاتلاف تمت وفق محضر أصولي من الجهات ذات العلاقة".انتهى..م.م

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