انصار الله يهددون باستهداف معامل معالجة النفط التابعة لشركة أرامكو

2019/09/16 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال العميد، يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين على "تويتر"، إن" طائرات مسيرة تعمل بمحركات عادية ونفاثة نفذت الهجمات على منشأتي أرامكو في بقيق وخريص بالمنطقة الشرقية في المملكة".

وأضاف، أنه" ينبغي على السعودية وقف عدوانها وحصارها على اليمن".

انتهى..م.م

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