الكعبي يؤكد على مضي مجلس النواب بإقرار قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين

2019/09/16 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، على مضي المجلس بإقرار مقترح قانون الغاء المفتشين العموميين ، بعد ان صوت عليه من حيث المبدأ خلال الفصل التشريعي الماضي ، مؤكدا على حفظ جميع حقوق موظفي هذه المكاتب .وقال الكعبي في بيان اليوم الاثنين : في الوقت الذي نؤكد فيه على حفظ […]

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