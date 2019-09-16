اتحاد العاب القوى يحدد موعد انطلاق بطولة أندية العراق

2019/09/16 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الاتحاد العراقي المركزي لالعاب القوى التاسع عشر من الشهر الجاري ، موعدا لانطلاق بطولة اندية العراق للدور الثالث في ملعب الجامعة بمحافظة السليمانية شمالي العراق ، لمدة ثلاثة ايام متواصلة.وقال رئيس الاتحاد طالب فيصل في تصريح له :” ان البطولة تشمل جميع الفئات ولكلا الجنسين “.واضاف :” ان الاتحاد سيعقد المؤتمر الفني […]

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