الصحة والبيئة تنذر عددا من معامل الطابوق وانشطة صناعية مخالفة في واسط

2019/09/16 | 11:36

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(المستقلة) … وجهت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، انذارات لعدد من معامل الطابوق بمحافظة واسط لمخالفتها الشروط البيئية اللازمة .

وقال مدير بيئة واسط صباح عباس فليح في بيان تلقته (المستقلة)، ان “الكوادر الرقابية رصدت عدم كفاءة منظومة الاحتراق لمعمل طابوق السلام و معمل طابوق الراية مما يولد انبعاثات غازية تؤدي إلى تلوث الهواء والبيئة المحيطة” .

وبين انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق معامل الطابوق بتوجيه إنذارات وحسب قانون حماية وتحسين البيئة رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٩ “.

وأكد عباس أن “العقوبة ستكون أشد في حال عدم الالتزام بالشروط البيئية ووضع منظومات ذات كفاءة عالية للتقليل من الانبعاثات الغازية والحد منها “.

واوضح مدير بيئة واسط ان “المديرية قامت بتوجيه إنذار لمعمل بلوك وحقل دجاج لمخالفتها المادة 11 من قانون حماية وتحسين البيئة رقم ٢٧لسنة ٢٠٠٩ “.

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