وزير المالية: العراق بحاجة الى 88 مليار دولار لاعادة اعمار المناطق المحررة

2019/09/16 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير المالية فؤاد محمد حسين، الاثنين، ان العراق بحاجة الى 88 مليار دولار لاعادة اعمار المناطق المحررة، مبينا ان هناك اكثر من مليون ونصف نازح.

يتبع..

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