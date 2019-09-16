العشرات من اهالي منطقة الحمزة بالديوانية يتظاهرون تأييدا للمحافظ الشعلان

2019/09/16 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تظاهر العشرات من المواطنين، الاثنين، في منطقة الحمزة بالديوانية تأييداً للمحافظ زهير الشعلان.

وقال مراسل السومرية في المحافظة، إن العشرات من اهالي منطقة الحمزة في الديوانية تظاهروا للمرة الثانية، اليوم، تاييدا للمحافظ زهير الشعلان.وقرر مجلس محافظة الديوانية، اليوم الاحد، ترشيح جبير الجبوري لمنصب المحافظ، بعد ان طعن بجلسة اختيار زهير علي الشعلان محافظا للديوانية.





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