هل تعرف الفاكهة ذات الغلاف الأخضر إليك أبرز فوائدها

2019/09/16 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزخر البلدان الآسيوية وبعض البلدان العربية بعدد كبير ومتنوع من الفاكهة التي عادة ما تكون غير معروفة للناس، ومن بين هذه الفواكه، فاكهة البوباي أو الباباي. ويطلق على هذه الفاكهة، ذات الغلاف الأخضر من الخارج واللب الأصفر من الداخل، مسميات عدة حسب مكان زراعتها، ففي اللغة السواحلية تسمى باوباو، وفي بعض مناطق السعودية يسمى “عمبرود”،

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