اعتقال عدد من المتهمين بجرائم الارهاب والمتاجرة بالمواد المخدرة والقتل في بغداد

2019/09/16 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت القوات الامنية عددا من المتهمين بجرائم الارهاب والسرقة والمتاجرة بالمواد المخدرة والقتل في بغداد.وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد ” ان القوات الامنية القت القبض على ثلاثة متهمين وفق المادة 4/ارهاب في مناطق الملاحمة وشاطئ التاجي وحسينية المعامل ، فيما القت القبض على متهم آخر بجريمة السرقة في منطقة حي الجهاد ، وعلى متهم […]

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