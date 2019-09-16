2019/09/16 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة مفاجئة، أعلنت الممثلة نادين نسيب نجيم خبر طلاقها من زوجها المهندس هادي أسمر، وذلك عبر حسابها في “تويتر”، فقالت: “القرار ما كان سهل علينا، والفراق صعب، لو شو ما كانت الأسباب، بس العِشرة والاحترام والمعزة بضلوا، والأهم الثمرة الحلوة ولادنا… ما في كلمة تعبر عن شعوري بهاللحظة، بس هيك صار الله يحمينا وأنا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نادين نجيم تصدم جمهورها… و”القرار لم يكن سهلاً” وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادين نجيم تصدم جمهورها… و”القرار لم يكن سهلاً”) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادين نجيم تصدم جمهورها… و”القرار لم يكن سهلاً”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).