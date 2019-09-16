2019/09/16 | 11:49

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رئيس الجمهورية يبحث مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي توسيع ا

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رئيس الجمهورية يبحث مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي توسيع العلاقات الثنائية

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