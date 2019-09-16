أجراس الانتخابات تُقرع.. التحالفات العابرة “طموح” العراقيين (تقرير)

2019/09/16 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

سلط

إعلان تأسيس جبهة الإنقاذ والتنمية، بزعامة رئيس تحالف القرار أسامة النجيفي،

الضوء على طبيعة التحالفات السياسية المقبلة، لخوض الانتخابات المحلية المقرر

إجراؤها في نيسان المقبل.





وأطلق

أسامة النجيفي، وهو زعيم سني ينحدر من مدينة الموصل، “جبهة الإنقاذ والتنمية”،

برفقة قيادات سياسية، مثل، مشعان الجبوري، وحامد المطلك، وقاسم الفهداوي، وأحمد

المساري، وعدد من الزعماء القبليين، والأساتذة الجامعيين، والناشطين، فضلًا عن

حضور ناشطات.





ولاقى

هذا الائتلاف تساؤلات من ناشطين وسياسين، عن سبب تزايد المشاريع والائتلافات، التي

تمثل المكون السني، في ظل المشكلات، والعراقيل، التي تعيشها المناطق المحررة من

داعش، دون مساهمة فاعلة من بعض الأطراف في حل المشكلات التي تعيشها، والضغط على

الحكومة بشأنها.





تحالف المكونات أم المكون الواحد؟

وأثار

إعلان جبهة الإنقاذ والتنمية حديثًا في الأوساط السياسية عن المكاسب المتحققة من

التحالفات التي تجمع مختلف المكونات، والمذاهب، ومقارنتها بالتحالفات التي تؤسس من

مذهب أو قومية واحدة.





وشهدت العملية السياسية بعد انتخابات عام 2018 تطوراً ملحوظًا في شكل التحالفات والمكونات التي انضوت تحتها، إذ تشكل تحالف الإصلاح والإعمار، من مختلف القوى السنية والشيعية، كما تشكل تحالف البناء من كتل سنية وشيعية، وقرب واضح من كتل كردية.





وقال المحلل السياسي، فارس يونس إن “التحالفات لا تزال غير واضحة في شكلها النهائي، لكن لدينا تجربة خلال الانتخابات الماضية، بدخول مختلف الكتل في تحالفات كبيرة، وهذه مسألة إيجابية انعكست على العمل السياسي، ومن المؤكد أن تساهم في تعزيز الوحدة الوطنية، وتنهي المكوناتية في المجتمع العراقي، وسيكون هناك ثقة كبيرة بين الأطراف العراقية”.

وأضاف يونس في تصريح لـ “النور نيوز” أن “بعض السياسيين لا يرغبون بإنشاء تلك التحالفات تحسبًا من ذهاب أصوات السنة إلى الشيعة أو العكس، لكن تلك المخاوف لا ينبغي أن تظهر، ومن مصلحة البلد أن نرى النائب السني يطالب بحقوق الشيعة، وبالعكس، وعندئذ سنخرج إلى الفضاء الوطني، الذي يتسع للجميع، ونخرج من الشد الذي عشناه منذ 17 عاماً، وربما يكون هناك انفراج واضح في العملية السياسية في حال تحقق ذلك بشكل كبير”.

ويرى مراقبون للشأن العراقي، أن الوضع الحالي في البلاد لا يحتمل إعادة التخندق الطائفي من جديد، وتأسيس تحالفات وقوائم انتخابية على أساس المكون أو المذهب، وهذا لا يصب في مصلحة البلاد بشكل عام.





برامج انتخابية متباينة

لكن آخرين يرون أن المناطق المحررة من داعش تعرضت إلى دمار كبير، والبرامج الانتخابية في تلك المناطق تختلف عنها في باقي محافظات العراق، ففي الوقت الذي تتبنى كتل كبيرة بشكل أكبر مسائل تقديم الخدمات، وتحسين الأوضاع المعيشية، وتوفير فرص العمل، في المحافظات الجنوبية، تنادي برامج الكتل السياسية والائتلافات في المناطق المحررة بإعادة جميع النازحين، وإنهاء وجود المخيمات، وصرف التعويضات، والكشف عن مصير المغيبين والمفقودين قسرًا، وهو ربما لا يسمح أو يتلاءم بشكل كبير للائتلاف في تحالفات كبيرة على مستوى البلد، أو ربما يسمح في الانتخابات النيابية دون الانتخابات المحلية.

ويدلل مراقبون على نجاح التحالف العابرة للهوية الطائفية والمكوناتية، بفشل أغلب التجارب السابقة سواءً الشيعية أو السنية التي تأسست على أساس الهوية المكوناتية خلال السنوات الماضية، وتفككت بعد الانتخابات مباشرة، مثل اتحاد القوى والتحالف الوطني، لشيوع المصالح الضيقة بين أفرادها، وتقاسم المغانم دون الاكتراث بالبرامج الانتخابية.





ثلاث زعامات سنية تقود المرحلة المقبلة

بدوره، يرى المحلل السياسي هشام الهاشمي إن “تحالف النجيفي سيكون في مواجهة الحلبوسي على زعامة البيت السني، وتحالف الخنجر في مواجهة الكربولي على قيادة سنة الأنبار وصلاح الدين، وهذه التحالفات التي تسعي ظاهراً إلى وحدة قيادة البيت السياسي السني، لا تزال تعاني من عدم التماسك أو التمركز حول قضية جامعة أساسية التي تقوم عليها التحالفات العقلانية الديمقراطية”.

وأضاف

في تصريح لـ”النور نيوز” أن هناك حضوراً قوياً بشكل دائم، لتحالفات علاوي والمطلك، ومركزية الحزب

الإسلامي العراقي وفروعه وتفاهماته، في مواجهـة التحالفات الصاعدة نحو انتزاع

زعامة البيت السياسي السني منهم، كما حدث أن فشلت تلك التحالفات الصاعدة من انتزاع

الزعامة منهم في أعوام ٢٠١٠، ٢٠١٤، ٢٠١٨”.

وخلال

السنوات الماضية تأسست العملية السياسية على التحالفات التي تبنى غالباً على

المذهب الواحد أو القومية الواحدة، للحصول على حصة المكون أو المذهب من المناصب

المخصصة له في العملية السياسية.





وتواجه

أغلب تلك التحالفات انتقادات بسبب اقتصارها على طيف واحد، وعدم قدرتها على تلبية

رغبة كل جماهيرها، ومحدودية الخطاب، والفئوية التي تعامل بها أكثر النواب في تلك

الكتل.





ويرى

الأمين العام للحزب الاسلامي العراقي، إياد السامرائي أن “أقوى التجارب

للسنة، وهي ائتلاف الوطنية، والعراقية، تفككا قبل الانتخابات، وأصاب الجمهور بخيبة

أمل كبيرة، بسبب تغليب بعض الأطراف مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة”.

وأضاف

في تصريح متلفز تابعه” النور نيوز” أن “هنالك اليوم محاولات لإنتاج

أو إعادة إنتاج مثل تلك الكتل من جديد، والسؤال هنا، مال الجديد الذي لديهم

لتقديمه إلى الجمهور، إذا كان لديهم رؤية جديدة فلا بأس”.

ويبقى

الجمهور العراقي يتطلع إلى تأسيس تحالفات سياسية عابرة للمكونات والهوية الضيقة،

سواءً القومية أو الطائفية، والمذهبية، وتقديم برامج خالية من ذكر تلك الهويات

الفرعية، والاكتفاء بالهوية الوطنية الجامعة، على أن تحقق تلك البرامج الفائدة

لجميع المواطنين دون استثناء.

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